Православный фестиваль не отменили после пожара в монастыре под Курганом

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Фестиваль православного творчества "Чимеевская святыня", который запланирован на 20 и 21 июля на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, не отменяется после произошедшего 3 июля пожара, все мероприятия состоятся, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе курганской епархии.

Как сообщалось ранее, пожар в селе Чимеево начался 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.

По данным епархии, ежегодный межрегиональный фестиваль православного творчества "Чимеевская святыня" будет проходить на территории Чимеевского монастыря 20 и 21 июля. Фестиваль проходит в три этапа: первый – отборочный, принимаются заявки на участие в фестивале, происходит отбор участников, второй – предварительное прослушивание, определяются участники конкурсной программы. И третий этап – конкурсная программа (20 июля), после которой 21 июля состоится гала-концерт лауреатов и дипломантов фестиваля, а также церемония награждения.

"Ежегодный фестиваль проходит на территории монастыря, он будет, ничего не отменяется. Обитель открыта для паломников, для богомольства", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на территории монастыря есть еще два храма, в том числе в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша", и все запланированные мероприятия состоятся.

В епархии не смогли пояснить, есть ли возможность восстановления пострадавшей при пожаре иконы Божией Матери.