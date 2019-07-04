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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Православный фестиваль не отменили после пожара в монастыре под Курганом

Вчера, 13:50
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Курганской области Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС РФ по Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Фестиваль православного творчества "Чимеевская святыня", который запланирован на 20 и 21 июля на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, не отменяется после произошедшего 3 июля пожара, все мероприятия состоятся, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе курганской епархии.
Как сообщалось ранее, пожар в селе Чимеево начался 3 июля, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров. При пожаре сильно пострадала находившаяся в храме чудотворная икона Божией Матери.
Чимеевская икона Божией Матери
3 июля, 18:23
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
По данным епархии, ежегодный межрегиональный фестиваль православного творчества "Чимеевская святыня" будет проходить на территории Чимеевского монастыря 20 и 21 июля. Фестиваль проходит в три этапа: первый – отборочный, принимаются заявки на участие в фестивале, происходит отбор участников, второй – предварительное прослушивание, определяются участники конкурсной программы. И третий этап – конкурсная программа (20 июля), после которой 21 июля состоится гала-концерт лауреатов и дипломантов фестиваля, а также церемония награждения.
"Ежегодный фестиваль проходит на территории монастыря, он будет, ничего не отменяется. Обитель открыта для паломников, для богомольства", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на территории монастыря есть еще два храма, в том числе в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша", и все запланированные мероприятия состоятся.
В епархии не смогли пояснить, есть ли возможность восстановления пострадавшей при пожаре иконы Божией Матери.
Деревянный храм в честь явления Казанской Иконы Пресвятой Богородицы был построен в селе Чимеево в Курганской области в конце 19 века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
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