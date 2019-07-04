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РИА Новости
MUF 2019

В метро запустили поезд, посвященный Московским центральным диаметрам

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд проекта МЦД
Стенд проекта МЦД
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стенд проекта МЦД . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Тематический поезд, посвященный Московским центральным диаметрам (МЦД), запустили в метро, сказал журналистам на Московском урбанистическом форуме первый заместитель главы столичного департамента транспорта Гамид Булатов.
"Поезд будет ходить год по кольцевой линии, его смогу посмотреть более 7 миллионов человек", - сообщил Булатов.
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24 июня, 07:00
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Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 годов. График работы МЦД будет таким же как в московском метро - с 05.30 до 01.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.
Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) проводится в столице ежегодно с 2011 года. За два дня деловой программы, 4 и 5 июля, на форуме выступят более 300 спикеров.
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MUF 2019Московский урбанистический форум 2019МетроМоскваОбщество
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