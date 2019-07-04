В метро запустили поезд, посвященный Московским центральным диаметрам

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Тематический поезд, посвященный Московским центральным диаметрам (МЦД), запустили в метро, сказал журналистам на Московском урбанистическом форуме первый заместитель главы столичного департамента транспорта Гамид Булатов.

"Поезд будет ходить год по кольцевой линии, его смогу посмотреть более 7 миллионов человек", - сообщил Булатов.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 годов. График работы МЦД будет таким же как в московском метро - с 05.30 до 01.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.