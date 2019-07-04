МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.

Ранее в четверг руководитель газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов, выступая в Торонто на конференции по вопросам реформ на Украине, заявил, что компания ожидает сбоя в транзите газа, который продлится около трех месяцев.

"К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года", — написал Витренко в Facebook

По его мнению, "Газпром" в своих действиях руководствуется политическими, а не экономическими факторами.

Витренко также отметил, что подготовка к зиме оказалась под угрозой "из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа".

По его словам, если сравнить среднесуточную добычу декабря 2018 года с данным за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в "Укргаздобыче" с начала года уже составляет 9,2%.

"Первые дни июля показали еще более угрожающие тенденции", — добавил Витренко.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия — Украина — ЕС.

Как отметил в комментарии для РИА Новости замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач, сбой в транзите невыгоден самой Украине.

"Но ее могут использовать для того, чтобы обвинить Россию в ненадежности и заставить европейцев покупать американский СПГ по более высокой цене", — добавил собеседник агентства.