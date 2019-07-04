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РИА Новости

"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа

Вчера, 13:43
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Ранее в четверг руководитель газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов, выступая в Торонто на конференции по вопросам реформ на Украине, заявил, что компания ожидает сбоя в транзите газа, который продлится около трех месяцев.
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"К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года", — написал Витренко в Facebook.
По его мнению, "Газпром" в своих действиях руководствуется политическими, а не экономическими факторами.
Витренко также отметил, что подготовка к зиме оказалась под угрозой "из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа".
По его словам, если сравнить среднесуточную добычу декабря 2018 года с данным за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в "Укргаздобыче" с начала года уже составляет 9,2%.
"Первые дни июля показали еще более угрожающие тенденции", — добавил Витренко.
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Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия — Украина — ЕС.
Как отметил в комментарии для РИА Новости замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач, сбой в транзите невыгоден самой Украине.
"Но ее могут использовать для того, чтобы обвинить Россию в ненадежности и заставить европейцев покупать американский СПГ по более высокой цене", — добавил собеседник агентства.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 2 июля заявил, что обеспечение транзита газа европейским потребителям и увеличение добычи — это прямой и безусловный долг руководства "Нафтогаза".
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоВладимир ГройсманНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраина
Популярные комментарии
Интересно знать, как они к этому готовятся - делают нелегальные врезки в "Северном потоке-2" на дне Балтики или у берегов Борнхольма?!! :))
4 июля, 14:03
Вас Ивам
25140003
Пусть громадяне переходят на демократический, "сжиженный", им его паны будут торговать, получая от заокеанских хозяев. Или скачут, как холодно станет - "Хто не скаче, тот моск@ль!" )))
4 июля, 14:24
mazila-70
2780102
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