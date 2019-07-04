Собянин: электробусы кардинально изменят экологию в Москве

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Экологическая ситуация в Москве будет кардинально меняться в ближайшие 5-7 лет в лучшую сторону благодаря частичному переходу на электрический транспорт, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского урбанистического форума.

"Мы стоим на пороге новой революции - электрический транспорт. Как минимум 300 машин будем закупать ежегодно. Сегодня подписываем соглашение с ведущей компанией по производству электробусов и с компанией по развитию сети заправок. И я уверен, что в течение 5-7 лет ситуация в области транспорта и экологии будет меняться кардинально", - сказал Собянин.

Он отметил, что транспортная политика напрямую влияет на экологическую обстановку в больших городах.