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РИА Новости

Главу "Автодора" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Вчера, 13:17
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор" из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, заявил в четверг генпрокурор Юрий Чайка.
По словам Чайки, дело завели "за злоупотребление полномочиями". Эта статья УК РФ предполагает до десяти лет колонии.
В начале февраля Счетная палата сообщила, что строительство ЦКАД отстает от плана. Позднее глава холдинга Вячеслав Петушенко в интервью РИА Новости заверил, что переносить сроки ввода проекта пока не планируется, хотя такой риск есть. При этом он ссылался на изменившиеся законы, которые налагают на строителей дорог новые требования.
Дорожные работы на одном из участков пятого пускового комплекса ЦКАД в Московской области
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По данным СП, на 1 декабря 2018 года строительная готовность различных участков ЦКАД составляла от 0% до 66%, что не позволит завершить работы на участках №1, №3 и №5 ранее четвертого квартала 2020 года, а на участке № 4 - ранее второго квартала 2021 года.
В итоге, по мнению СП, "Автодор" в прошлом году показал худший результат своей работы за десять лет своего существования, при этом почти полностью потратив выделенные ему государством 74,8 миллиарда рублей. Компания, по заключению аудиторов, провалила 11 из 12 целевых показателей.
Центральная кольцевая автомобильная дорога, или А-113, пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 километров от МКАД. Длина скоростной магистрали составит около 530 километров. Строительство дороги началось в 2014 году. По последним данным, проект планируется завершить к 2025 году.
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