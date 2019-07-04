Уголовное дело возбудили против бывшего главы "Автодора"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Против экс-главы государственного холдинга "Автодор" Сергея Кельбаха возбудили уголовное дело о превышении полномочий, заявил генпрокурор Юрий Чайка.

Это связано с масштабными нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, уточнил он. Подозреваемому грозит до десяти лет колонии.

Кельбах возглавлял компанию до февраля 2019 года, затем его сменил Вячеслав Петушенко.

Представитель "Автодора" сказал РИА Новости, что не знает, есть ли у Генпрокуратуры претензии к нынешнему руководству.

В начале февраля Счетная палата (СП) сообщила, что строительство ЦКАД отстает от плана. Позднее глава холдинга Вячеслав Петушенко в интервью РИА Новости заверил, что переносить сроки ввода пока не планируется, хотя такой риск есть. При этом он ссылался на изменившиеся законы, которые налагают на строителей дорог новые требования.

По данным СП, на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла от нуля до 66%, что не позволит завершить работы на участках № 1, 3 и 5 ранее четвертого квартала 2020 года, а на участке № 4 — ранее второго квартала 2021-го.

В итоге, по мнению экспертов палаты, "Автодор" в прошлом году показал худший результат своей работы за десять лет существования, при этом почти полностью потратив выделенные ему государством 74,8 миллиарда рублей. Компания, по заключению аудиторов, провалила 11 из 12 целевых показателей.