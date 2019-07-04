Обвиняемого в убийстве сотрудницы Мариинки нашли мертвым, сообщил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. В конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда нашли тело Сеника Нарояна — одного из фигурантов дела об убийстве блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Накануне коллегия присяжных признала фигурантов дела Галину Гусейнову, Размика Акобяна и Нарояна виновными и не заслуживающими снисхождения.

По словам собеседника агентства, после оглашения вердикта Гусейнову и Акобяна увезли в изолятор, а Нароян был в конвойном помещении. Позднее сотрудники обнаружили его тело.

Подробности дела

По данным следствия, Гусейнова работала в одной из благотворительных общественных организаций. Она ухаживала за 93-летней блокадницей, инвалидом II группы, старейшим работником Мариинского театра Ниной Мациной.

Гусейнова знала, что у ветерана были сбережения и ценное имущество.

Осенью 2017 года она захотела ограбить Мацину, в этом ей решили помочь Нароян и Акобян.

Согласно информации СК, 20 ноября 2017-го Гусейнова проникла в квартиру блокадницы и впустила в нее Нарояна, в то время как Акобян следил за обстановкой.

Гусейнова и Нароян жестоко избили Мацину, после чего задушили ее.

Они похитили из квартиры банковскую карту, фотокарточку с автографом в рамке, а также не менее 130 тысяч рублей, после чего все скрылись с места происшествия.