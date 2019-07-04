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РИА Новости

Обвиняемого в убийстве сотрудницы Мариинки нашли мертвым, сообщил источник

Вчера, 12:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. В конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда нашли тело Сеника Нарояна — одного из фигурантов дела об убийстве блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Накануне коллегия присяжных признала фигурантов дела Галину Гусейнову, Размика Акобяна и Нарояна виновными и не заслуживающими снисхождения.
По словам собеседника агентства, после оглашения вердикта Гусейнову и Акобяна увезли в изолятор, а Нароян был в конвойном помещении. Позднее сотрудники обнаружили его тело.
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Подробности дела

По данным следствия, Гусейнова работала в одной из благотворительных общественных организаций. Она ухаживала за 93-летней блокадницей, инвалидом II группы, старейшим работником Мариинского театра Ниной Мациной.
Гусейнова знала, что у ветерана были сбережения и ценное имущество.
Осенью 2017 года она захотела ограбить Мацину, в этом ей решили помочь Нароян и Акобян.
Согласно информации СК, 20 ноября 2017-го Гусейнова проникла в квартиру блокадницы и впустила в нее Нарояна, в то время как Акобян следил за обстановкой.
Гусейнова и Нароян жестоко избили Мацину, после чего задушили ее.
Они похитили из квартиры банковскую карту, фотокарточку с автографом в рамке, а также не менее 130 тысяч рублей, после чего все скрылись с места происшествия.
Их задержали в прошлом году.
Анатолий Леонидович Борисович
14 марта, 08:00
В Подмосковье банда грабителей до смерти избила ветерана ради наживы
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Мариинский театрСанкт-ПетербургПроисшествия
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