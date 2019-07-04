Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T12:24Z
https://ria.ru/20190704/1556198495.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155619/76/1556197686_0:56:1280:776_1036x0_80_0_0_29a36be6c44fb798d012c6a846c08cf0.jpg
РИА Новости

Метеорологи опровергли информацию о второй волне паводка в Приангарье

Вчера, 12:24
334
© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкПоследствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Ливневые дожди, которые прогнозируются в Иркутской области в ближайшее время, не приведут ко второй волне паводка, заявил начальник ФГБУ "Иркутское УГМС" Азат Насыров.
В четверг пресс-служба МЧС со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщила, что в пятницу ожидается подъем уровня воды в трех реках в Иркутской области.
"На реках Иркутской области обстановка стабильная. Сейчас идет понижение уровня воды от 130 до 390 см. Повсеместно уровни ниже критических значений, в том числе в Тулуне. В ближайшее время по территории Иркутской области пройдет холодный фронт, он окажет влияние на ситуацию, связанную с осадками, ждем кратковременные ливневые дожди, но это не повлияет на гидрологическую обстановку. Дожди будут носить кратковременный характер. Никакой второй волны паводков мы не ждем", - подчеркнул Насыров, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Он напомнил, что гидрометцентр сегодня объявил штормовое предупреждение о возможном повышении уровня воды Иркута в Шелеховском районе до отметок 430-480 см.
"При составлении прогноза мы даем диапазон возможного повышения воды. 480 см- это максимальная отметка. Уже приняты меры, которые позволят избежать подъема воды до такого значения. С 14.00 сегодняшнего дня (09.00 мск) и до 6 июля уменьшается сброс воды через плотину Иркутской ГЭС, поэтому подтоплений мы не ожидаем", - объяснил Насыров.
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Вчера, 08:56
Пострадавшим от паводка в Приангарье предложат минимум пять вариантов жилья
Большинство мобильных приложений и сайтов, размещающих прогноз погоды, зачастую не владеют объективной информацией, пояснил специалист. Он отметил, что в случае изменения ситуации, незамедлительно будут оповещены все службы и органы власти.
"Предупреждение - это информирование о возможном повышении уровня воды. В случае реальной угрозы жители должны быть готовы к эвакуации и не отказываться от нее", - заключил Насыров.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Паводок в Иркутской области
Вчера, 10:21
В пострадавшем от паводка Нижнеудинске восстановили работу водозабора
001020
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиМЧСИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Число погибших из-за паводка в Приангарье увеличилось до 21 человека
РИА
Новости
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Уровень реки Ия, затопившей иркутский Тулун, упал ниже критических отметок
В сельсовете Богучанского района Красноярского края ввели режим ЧС
Житель Вологды получил семь лет колонии за избиение восьмимесячного сына
Лента
новостей
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
МЧС просит не использовать дроны в зоне подтопления в Иркутской области
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Пострадавшим от паводка в Приангарье предложат минимум пять вариантов жилья
Мосгорсуд отказался освободить экс-главу волгоградского СК
Паводок в Иркутской области
В пострадавшем от паводка Нижнеудинске восстановили работу водозабора
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
В Иране назвали условия для начала переговоров с США
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. 4 июля 2019
Более трех тысяч домов в Приангарье непригодны к проживанию после паводка
Число пострадавших от землетрясения в Китае возросло до 13 человек
Русскоязычный политик, член Центристской партии, председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт
Мэр Таллина пообещал защищать русские школы
Иркутская ГЭС снизила уровень сброса воды из-за угрозы паводка
Сергей Иванов на итоговом Форуме Действий Общероссийского народного фронта
РВИО: 80-летие Второй мировой войны ознаменуется антироссийскими фейками
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
11:23В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
Лента новостейМолния