Метеорологи опровергли информацию о второй волне паводка в Приангарье

ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Ливневые дожди, которые прогнозируются в Иркутской области в ближайшее время, не приведут ко второй волне паводка, заявил начальник ФГБУ "Иркутское УГМС" Азат Насыров.

В четверг пресс-служба МЧС со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщила, что в пятницу ожидается подъем уровня воды в трех реках в Иркутской области.

"На реках Иркутской области обстановка стабильная. Сейчас идет понижение уровня воды от 130 до 390 см. Повсеместно уровни ниже критических значений, в том числе в Тулуне. В ближайшее время по территории Иркутской области пройдет холодный фронт, он окажет влияние на ситуацию, связанную с осадками, ждем кратковременные ливневые дожди, но это не повлияет на гидрологическую обстановку. Дожди будут носить кратковременный характер. Никакой второй волны паводков мы не ждем", - подчеркнул Насыров, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Он напомнил, что гидрометцентр сегодня объявил штормовое предупреждение о возможном повышении уровня воды Иркута в Шелеховском районе до отметок 430-480 см.

"При составлении прогноза мы даем диапазон возможного повышения воды. 480 см- это максимальная отметка. Уже приняты меры, которые позволят избежать подъема воды до такого значения. С 14.00 сегодняшнего дня (09.00 мск) и до 6 июля уменьшается сброс воды через плотину Иркутской ГЭС, поэтому подтоплений мы не ожидаем", - объяснил Насыров.

Большинство мобильных приложений и сайтов, размещающих прогноз погоды, зачастую не владеют объективной информацией, пояснил специалист. Он отметил, что в случае изменения ситуации, незамедлительно будут оповещены все службы и органы власти.

"Предупреждение - это информирование о возможном повышении уровня воды. В случае реальной угрозы жители должны быть готовы к эвакуации и не отказываться от нее", - заключил Насыров.