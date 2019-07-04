В ЯНАО будут активно использовать отечественные материалы для дорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Современные отечественные материалы хорошо себя зарекомендовали при строительстве ямальских дорог, поэтому их использование будет продолжено, сообщает правительство правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В городе Новый Уренгой первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников провел совещание, на котором обсудили результаты совместной работы в рамках реализации соглашения между правительством региона и ПАО "Газпром нефть" о применении современных битумных материалов, производимых обществом "Газпромнефть – Битумные материалы".

Открывая совещание, первый заместитель главы региона отметил, что в 2017 году на автодорогах регионального значения на опытно-экспериментальных участках применялись полимерно-битумные вяжущие материалы.

"Как показала практика, материалы хорошо себя зарекомендовали. В 2018 году по результатам осмотра опытно-экспериментальных участков представителями заказчика, подрядчика и строительного контроля была установлена оценка "В хорошем состоянии"", - приводятся в сообщении слова Алексея Ситникова.

Хорошую экспертную оценку после применения полимерно-битумных вяжущих материалов на Ямале получили сразу несколько участков строящейся автодороги Сургут – Салехард, а также капитально отремонтированный участок Граница ЯНАО – Губкинский. В 2019 году продолжится практика внедрения полимерно-битумных вяжущих материалов, их планируется применить при капитальном ремонте автодороги Салехард – Аэропорт и на подъезде к речному порту станции Коротчаево, отмечают власти.

В районе Коротчаево сейчас ведется строительство моста через реку Пур. Алексей Ситников посетил стройплощадку, пообщался с подрядчиками АО "Мостострой-11". Работы по строительству моста ведутся круглосуточно.