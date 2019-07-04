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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

В ЯНАО будут активно использовать отечественные материалы для дорог

Вчера, 12:07
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Современные отечественные материалы хорошо себя зарекомендовали при строительстве ямальских дорог, поэтому их использование будет продолжено, сообщает правительство правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
В городе Новый Уренгой первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников провел совещание, на котором обсудили результаты совместной работы в рамках реализации соглашения между правительством региона и ПАО "Газпром нефть" о применении современных битумных материалов, производимых обществом "Газпромнефть – Битумные материалы".
Открывая совещание, первый заместитель главы региона отметил, что в 2017 году на автодорогах регионального значения на опытно-экспериментальных участках применялись полимерно-битумные вяжущие материалы.
"Как показала практика, материалы хорошо себя зарекомендовали. В 2018 году по результатам осмотра опытно-экспериментальных участков представителями заказчика, подрядчика и строительного контроля была установлена оценка "В хорошем состоянии"", - приводятся в сообщении слова Алексея Ситникова.
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Хорошую экспертную оценку после применения полимерно-битумных вяжущих материалов на Ямале получили сразу несколько участков строящейся автодороги Сургут – Салехард, а также капитально отремонтированный участок Граница ЯНАО – Губкинский. В 2019 году продолжится практика внедрения полимерно-битумных вяжущих материалов, их планируется применить при капитальном ремонте автодороги Салехард – Аэропорт и на подъезде к речному порту станции Коротчаево, отмечают власти.
В районе Коротчаево сейчас ведется строительство моста через реку Пур. Алексей Ситников посетил стройплощадку, пообщался с подрядчиками АО "Мостострой-11". Работы по строительству моста ведутся круглосуточно.
В настоящий момент выполнено погружение всех свай, произведено бетонирование на 10 опорах из 11. Строители занимаются устройством вспомогательных сооружений, которые необходимы для возведения пролетного строения моста – это сборные металлические конструкции. Отсыпаются левобережные автодорожные подходы, а также по обоим берегам обустроены технологические площадки, выполнено укрепление, устроен причал, отмечает правительство.
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