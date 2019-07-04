Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
По мнению исследователей, включение в рацион нежирной молочной продукции, например йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа, колоректального рака и рака мочевого пузыря.
Тутельян отметил, что молоко является очень полезным продуктом, который используется как источник полноценного белка, целого ряда биологически активных соединений и главный источник кальция. Тем не менее, по его словам, влияние этого продукта на рак или диабет не имеет подтверждений.
"Что же касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда", — сказал диетолог в комментарии RT.
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