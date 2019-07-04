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РИА Новости

Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте

Вчера, 11:48
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© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
По мнению исследователей, включение в рацион нежирной молочной продукции, например йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа, колоректального рака и рака мочевого пузыря.
Тутельян отметил, что молоко является очень полезным продуктом, который используется как источник полноценного белка, целого ряда биологически активных соединений и главный источник кальция. Тем не менее, по его словам, влияние этого продукта на рак или диабет не имеет подтверждений.
"Что же касается приведенной специфики, я таких научно обоснованных данных не видел и не уверен, что это правда", — сказал диетолог в комментарии RT.
Микроскоп
27 июня, 17:48
Ученые обнаружили новый способ лечения рака
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РИА Наука
Популярные комментарии
Осенью прошлой брата похоронил, он 5 дней не дожил до своего 55-и летия, жил все время в деревне, занимался скотоводством, пил и ел все натуральное, очень любил молоко. Не помогло - рак.
4 июля, 12:35
iigor123-ermakov
1131900
Из раздела: Я это не читал, но это неправда.
4 июля, 12:25
mmishin1964
1400004
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