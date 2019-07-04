Назван напиток, препятствующий развитию рака и диабета

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Умеренное потребление молока и его производных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда заболеваний, сообщает Medical Xpress со ссылкой на исследование испанских ученых.
Специалисты провели мета-анализ 14 работ, посвященных профилактическим свойствам молока и основанны на данных, которые были получены по итогам рандомизированных контролируемых испытаний, а также других обзорных и мета-исследований.
Как выяснили ученые, потребление нежирной молочной продукции, например йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, диабета второго типа, колоректального рака и рака мочевого пузыря.
Вместе с тем исследование показало, что молоко не защищает от остеопоротических переломов или переломов бедра, однако укрепляет позвонки.