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РИА Новости

Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод

Вчера, 11:38
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСбор грибов
Сбор грибов
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сбор грибов. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минсельхоз не планирует вводить ограничения на сбор грибов и ягод, говорится в сообщении ведомства.
На этой неделе министерство опубликовало проект постановления с предложением взять на себя полномочия по выработке госполитики в сфере деятельности по сбору ягод, орехов, грибов, березового сока, а также оборота лекарственных растений.
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В ведомстве отметили потенциал развития этого направления и высокий спрос на экологически чистую продукцию на мировом рынке.
"Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки", - говорится в сообщении.
В заявлении подчеркивается, что ключевая задача сельского хозяйства на ближайшие годы — наращивание экспорта продукции.
"Наша страна обладает значительным запасами дикорастущего сырья на уровне порядка 8,5 миллиона тонн в год. При этом на настоящий момент они используются всего на шесть процентов", - добавляет министерство.
Сбор клюквы
24 мая, 14:18
Власти России поддержат компании по сбору и переработке грибов и ягод
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Министерство сельского хозяйства РФЭкономика
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