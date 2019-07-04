Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минсельхоз не планирует вводить ограничения на сбор грибов и ягод, говорится в сообщении ведомства.
На этой неделе министерство опубликовало проект постановления с предложением взять на себя полномочия по выработке госполитики в сфере деятельности по сбору ягод, орехов, грибов, березового сока, а также оборота лекарственных растений.
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В ведомстве отметили потенциал развития этого направления и высокий спрос на экологически чистую продукцию на мировом рынке.
"Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки", - говорится в сообщении.
В заявлении подчеркивается, что ключевая задача сельского хозяйства на ближайшие годы — наращивание экспорта продукции.
"Наша страна обладает значительным запасами дикорастущего сырья на уровне порядка 8,5 миллиона тонн в год. При этом на настоящий момент они используются всего на шесть процентов", - добавляет министерство.