Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Минсельхоз не планирует вводить ограничения на сбор грибов и ягод, говорится в сообщении ведомства.

На этой неделе министерство опубликовало проект постановления с предложением взять на себя полномочия по выработке госполитики в сфере деятельности по сбору ягод, орехов, грибов, березового сока, а также оборота лекарственных растений.

В ведомстве отметили потенциал развития этого направления и высокий спрос на экологически чистую продукцию на мировом рынке.

"Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что ключевая задача сельского хозяйства на ближайшие годы — наращивание экспорта продукции.