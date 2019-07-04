Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду

КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что иногда общается с президентом Украины Владимиром Зеленским и "морально его поддерживает", но не обсуждает с ним парламентские выборы.

На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатый людей в Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

“Иногда, редко… Морально поддерживаю”, - сказал Коломойский в интервью изданию “Новое время” в ответ на вопрос о том, держит ли он связь с президентом.

Он сообщил, что они с Зеленским не обсуждают парламентские выборы, также не встречались после президентских выборов.

Коломойский заявил, что симпатизирует Зеленскому и желает ему удачи, но отметил, что они не связаны. “Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко… Высказывания Коломойского не являются проблемой Зеленского. Я не официальное лицо, я не его консультант, советник, душеприказчик или еще кто-то. Я не кукловод. Мы с ним не связаны”, — сказал Коломойский.