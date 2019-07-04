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РИА Новости

Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду

Вчера, 10:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Стрингер
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Игорь Коломойский. Архивное фото
КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что иногда общается с президентом Украины Владимиром Зеленским и "морально его поддерживает", но не обсуждает с ним парламентские выборы.
На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатый людей в Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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“Иногда, редко… Морально поддерживаю”, - сказал Коломойский в интервью изданию “Новое время” в ответ на вопрос о том, держит ли он связь с президентом.
Он сообщил, что они с Зеленским не обсуждают парламентские выборы, также не встречались после президентских выборов.
Коломойский заявил, что симпатизирует Зеленскому и желает ему удачи, но отметил, что они не связаны. “Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко… Высказывания Коломойского не являются проблемой Зеленского. Я не официальное лицо, я не его консультант, советник, душеприказчик или еще кто-то. Я не кукловод. Мы с ним не связаны”, — сказал Коломойский.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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