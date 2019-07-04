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РИА Новости

Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа

10:35
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© Depositphotos / AnettaИзмерение сахара в крови
Измерение сахара в крови
© Depositphotos / Anetta
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Генетики из Санкт-Петербургского государственного университета и их коллеги из Эстонии создадут в ближайшее время одну из самых крупных коллекций образцов крови диабетиков, которая поможет им понять, какие мутации способствуют развитию этой болезни и как ее можно предотвратить. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Исследования, проведённые на близнецах, показывают, что роль генетики в развитии этого заболевания составляет не менее 70-80%. Не учитывать этот фактор невозможно. Сегодня диагноз "диабет" ставится на основе серьёзных критериев, к примеру, повышенного индекса массы тела, однако это уже начало заболевания, а инструментов его раннего выявления практически нет", — рассказывает Андрей Глотов, заведующий лабораторией биобанкинга и геномной медицины СПбГУ.

По статистике ВОЗ, в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.
Помимо высокого уровня сахара в крови, крайне негативно влияющего на состояние глаз, мускулов и многих других органов, у диабета есть и другие побочные эффекты. К примеру, недавно ученые обнаружили, что приобретение инсулиновой недостаточности часто ведет к развитию мужского бесплодия, а все диабетики примерно в 2-3 раза чаще страдают от депрессии, чем прочие категории граждан.
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Сегодня ученые считают, что диабет второго типа, как и его более редкий "кузен" развивается в том числе и по генетическим причинам. Какие именно мутации способствуют развитию невосприимчивости к инсулину, ученые пока не знают, что мешает созданию лекарств, которые бы предотвращали развитие этой болезни, а не подавляли ее симптомы.
Эту задачу, как отметил Глотов, в ближайшее время могут решить российские и эстонские ученые, собирающие одну из самых больших коллекций генетического материала и образцов крови, принадлежащих диабетикам.
Как отмечает пресс-служба СПбГУ, базами для сбора биоматериалов станут Псковская областная клиническая больница, НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта в Санкт-Петербурге, городская больница Святого Георгия и другие медицинские учреждения северной столицы.
Помимо российских ученых, в проекте принимают участие эстонские генетики, работающие в одном из самых известных геномных центров Европейского союза, Тартуском университете.
Анализ и сопоставление геномов двух тысяч диабетиков и большого числа здоровых людей, как надеются ученые, поможет им выделить те гены, мутации в которых связаны с тем, что клетки больного постепенно перестают реагировать на инсулин, а доля глюкозы в его крови повышается.
В прошлом, подобные исследования проводились в основном на жителях США или стран Европы, что далеко не всегда будет отражать то, какие факторы влияют на развитие диабета среди россиян и жителей ближнего зарубежья. Этот проект, который совместно проводится Россией и Эстонией в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия – Эстония 2014-2020", поможет восполнить этот пробел.
Помимо решения чисто научных задач, сбор и анализ биоматериалов, как добавила Юлия Насыхова, старший научный сотрудник лаборатории биобанкинга и геномной медицины СПбГУ, поможет генетикам улучшить понимание природы диабета среди терапевтов и эндокринологов. Ученые проведут среди них несколько образовательных семинаров, что поможет российским и эстонским врачам эффективнее работать с пациентами и лучше помогать им.
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