Конституционный суд Украины продолжил рассмотрение закона "о люстрации"

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Конституционный суд Украины в четверг продолжил рассмотрение закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.

Ряд депутатов Верховной рады обратились в суд с требованием проверки конституционности закона "Об очищении власти" еще в 2014 году.

"Кворум для проведения заседания большой палаты есть... Объявляю пленарное заседание по данному делу открытым", - сказала глава суда Наталья Шаптала. Трансляция ведется на сайте КС.