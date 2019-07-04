Конституционный суд Украины продолжил рассмотрение закона "о люстрации"

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Конституционный суд Украины в четверг продолжил рассмотрение закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.
Ряд депутатов Верховной рады обратились в суд с требованием проверки конституционности закона "Об очищении власти" еще в 2014 году.
"Кворум для проведения заседания большой палаты есть... Объявляю пленарное заседание по данному делу открытым", - сказала глава суда Наталья Шаптала. Трансляция ведется на сайте КС.
Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам. Позднее группа депутатов Рады попросила конституционный суд проверить конституционность закона.