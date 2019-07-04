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РИА Новости

Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с отказом от поставки F-35

09:53
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 4 июл - РИА Новости. США занимаются грабежом, отказывая Турции в поставках новейших истребителей F-35, несмотря на регулярные платежи Анкары, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Если у вас есть клиент, который регулярно платил свои платежи, как вы можете не дать этому клиенту то, что он хочет? Это называется грабежом", - сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Китай. Его цитирует газета Sabah.
Он добавил, что Турция уже заплатила США в рамках контракта по поставкам F-35 1,4 миллиарда долларов.
Ранее и.о. главы Пентагона Марк Эспер заявил, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если купит российские ЗРК C-400, сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Истребитель F-35А
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В Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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