Путин поручил Шойгу наградить экипаж глубоководного аппарата

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить к госнаградам экипаж глубоководного аппарата, где при пожаре погибли 14 человек, сообщается на Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить к госнаградам экипаж глубоководного аппарата, где при пожаре погибли 14 человек, сообщается на сайте Кремля.

"Сергей Кужугетович, прошу Вас представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам", - сказал Путин.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Второго июля Путин поручил Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП. Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы.