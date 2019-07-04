Путин поручил Шойгу наградить экипаж глубоководного аппарата

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить к госнаградам экипаж глубоководного аппарата, где при пожаре погибли 14 человек, сообщается на сайте Кремля.
"Сергей Кужугетович, прошу Вас представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам", - сказал Путин.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Второго июля Путин поручил Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП. Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы.
Он отметил, что после возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. По словам министра, моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.