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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Шойгу надеется быстро восстановить глубоководный аппарат ВМФ, где был пожар

09:45
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© РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019
© РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 2 июля 2019
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду, что глубоководный аппарат ВМФ РФ восстановят в короткие сроки, сообщается на сайте Кремля.
"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата", - заявил Шойгу.
Сергей Шойгу
09:38
Шойгу рассказал о состоянии ядерной установки на глубоководном аппарате
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Второго июля президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП.
Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Он отметил, что после возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. По словам министра, моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Шойгу отметил, что всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныСергей ШойгуРоссияПроисшествия
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