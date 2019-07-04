Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T09:40Z
https://ria.ru/20190704/1556192544.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации

09:40
540
КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Конституционный суд Украины в четверг продолжит рассмотрение закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича. Ряд депутатов Верховной рады обратились в суд с требованием проверки конституционности закона еще в 2014 году.
Участники акции протеста держат флаги националистической партии "Свобода", а также партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность". Кроме того, у них есть плакаты с призывами не отменять люстрацию.
Возле здания суда дежурят несколько полицейских. Акция проходит спокойно. Движение автотранспорта возле здания суда не ограничено.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
22 мая, 18:06
Богдан не попадет под закон о люстрации, заявили в администрации Зеленского
Ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что инициированный Порошенко закон о люстрации причинил Украине "сумасшедший вред" и именно с него начался "развал экономики".
Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам. Позднее группа депутатов Рады попросила конституционный суд проверить конституционность закона.
171011
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеВ мире
Рекомендуем
Здание торгового представительства России в Вашингтоне
В МИД прокомментировали условия США по возвращению России дипсобственности
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с отказом от поставки F-35
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
Шойгу назвал причину ЧП с глубоководным аппаратом
В Гибралтаре задержали супертанкер, перевозивший нефть в Сирию
Лента
новостей
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине создадут центр по реформированию "Укроборонпрома"
В Донбассе загорелся заминированный лес
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
Эксперт оценил просьбу Британии пустить наблюдателей в Крым
Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о состоянии ядерной установки на глубоководном аппарате
Банкноты номиналом 1 доллар США
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
СК Белоруссии возбудил дело из-за ЧП во время салюта в Минске
Молоко
Назван напиток, препятствующий развитию рака и диабета
Страница Facebook
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Адвокат Вышинского сравнил не готовых к заседанию прокуроров со школьниками
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Россия защищена от внешних рисков, заявила Набиуллина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56В ЛНР предостерегли Киев от желания занять участок у Станицы Луганской
10:56Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду
10:54Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
10:44В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки
10:44Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
10:43Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
10:41Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
10:39В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
10:38Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
10:35Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
10:32На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
10:31Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
10:29Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
10:24Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
10:24В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
10:23Красноярский край получит три миллиарда рублей на строительство детсадов
10:23Пострадавшим от паводка в Иркутской области предпринимателям окажут помощь
Лента новостейМолния