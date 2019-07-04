В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Конституционный суд Украины в четверг продолжит рассмотрение закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича. Ряд депутатов Верховной рады обратились в суд с требованием проверки конституционности закона еще в 2014 году.

Участники акции протеста держат флаги националистической партии "Свобода", а также партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность". Кроме того, у них есть плакаты с призывами не отменять люстрацию.

Возле здания суда дежурят несколько полицейских. Акция проходит спокойно. Движение автотранспорта возле здания суда не ограничено.

Ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что инициированный Порошенко закон о люстрации причинил Украине "сумасшедший вред" и именно с него начался "развал экономики".