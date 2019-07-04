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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Шойгу рассказал о поддержке семей погибших подводников

09:39
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2019
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2019
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Имеющие несовершеннолетних детей семьи российских подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате, будут обеспечены до совершеннолетия денежным довольствием, которое получали их мужья, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Работает группа с семьями погибших моряков. Работа налажена индивидуально с каждой семьей. В соответствии с вашим поручением, естественно, будет оказана вся необходимая помощь, какая у нас положена, с одной стороны, по всем нашим положениям и законам, с другой стороны, по нашему долгу перед погибшими моряками", - приведены слова Шойгу на сайте Кремля.
Флаг на здании министерства обороны РФ
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Минобороны опубликовало список погибших при пожаре в глубоководном аппаратеВ Минобороны назвали имя моряка-подводника, спасшего гражданского специалиста при пожаре в глубоководном аппарате ВМФ. Также ведовство опубликовало полный список погибших.
"Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни", - добавил министр.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Второго июля президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП. Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Он отметил, что после возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. По словам министра, моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Шойгу отметил, что всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныМинистерство обороны РФСергей Шойгу
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