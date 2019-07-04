Шойгу рассказал о поддержке семей погибших подводников

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Имеющие несовершеннолетних детей семьи российских подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате, будут обеспечены до совершеннолетия денежным довольствием, которое получали их мужья, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Работает группа с семьями погибших моряков. Работа налажена индивидуально с каждой семьей. В соответствии с вашим поручением, естественно, будет оказана вся необходимая помощь, какая у нас положена, с одной стороны, по всем нашим положениям и законам, с другой стороны, по нашему долгу перед погибшими моряками", - приведены слова Шойгу на сайте Кремля.

"Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни", - добавил министр.