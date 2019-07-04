Шойгу рассказал о состоянии ядерной установки на глубоководном аппарате

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Ядерная установка глубоководного аппарата Минобороны России, где при пожаре погибли 14 моряков, находится в работоспособном состоянии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.