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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Шойгу рассказал о состоянии ядерной установки на глубоководном аппарате

09:38
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Ядерная установка глубоководного аппарата Минобороны России, где при пожаре погибли 14 моряков, находится в работоспособном состоянии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Ранее официально не было известно, что этот аппарат вообще оборудован ядерной энергоустановкой.
"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому, действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", - сказал Шойгу, чьи слова процитированы на сайте Кремля.
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Вчера, 12:50
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
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Пожар на подводном аппарате МинобороныСергей ШойгуРоссия
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