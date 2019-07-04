Балтзавод передал "Росэнергоатому" плавучий блок АЭС "Академик Ломоносов"

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) официально передал построенный у себя первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" заказчику – концерну "Росэнергоатом".

"Строительство ПЭБ "Академик Ломоносов" завершилось подписанием приемочного акта, согласно которому энергоустановка прошла в полном объеме все испытания, предусмотренные техническим проектом, и успешно подтвердила свои характеристики. Также был подписан акт приема-передачи плавучего энергоблока заказчику", - говорится в сообщении "Росэнергоатома". Отмечается, что "Балтийский завод" продолжит исполнять гарантийные обязательства до середины 2021 года.

В июне "Росэнергоатом" получил лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию ядерной установки "Академика Ломоносова" сроком на 10 лет – до 2029 года.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" предназначен для работы в составе ПАТЭС, которая заменит выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ. Ожидается, что ПАТЭС начнет работать в декабре нынешнего года.

"Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и его основная цель – обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.