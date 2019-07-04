Пострадавшим от паводка в Приангарье предложат минимум пять вариантов жилья

ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Власти Иркутской области предложат пострадавшим от паводка как минимум пять вариантов предоставления жилья, подобный опыт у региона уже имеется, заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко.
По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
"Мы будем предоставлять как минимум пять вариантов для того, чтобы человек имел возможность выбрать. Это и выдача сертификатов, и покупка на вторичном рынке, и покупка нового жилья, и предоставление земельных участков с выделением средств для того, чтобы там можно было построить дома. Мы будем предоставлять благоустроенное жилье для того, чтобы у людей было время переждать", - приведены слова Левченко в его Instagram.
Глава региона напомнил, что у властей уже имеется опыт помощи людям, оставшимся без жилья.
"Два года (назад – ред.), немного в меньшем объеме, мы такие мероприятия уже проводили, когда у нас в позапрошлом году сгорела Будневка, там 565 человек... Плюс еще в нескольких районах Иркутской области тоже по несколько домов сгорело. Мы тогда в течение полугода всем предоставили жилье", - заметил Левченко.