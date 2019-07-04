Пострадавшим от паводка в Приангарье предложат минимум пять вариантов жилья

"Два года (назад – ред.), немного в меньшем объеме, мы такие мероприятия уже проводили, когда у нас в позапрошлом году сгорела Будневка, там 565 человек... Плюс еще в нескольких районах Иркутской области тоже по несколько домов сгорело. Мы тогда в течение полугода всем предоставили жилье", - заметил Левченко.