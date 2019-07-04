Жителей Богучанского района Красноярского края эвакуировали из-за паводка

КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Власти эвакуировали почти 40 человек в поселке Октябрьский на ближнем севере Красноярского края, где в результате разлива реки Чуна подтоплены низменные территории, сообщает администрация Богучанского района.

По данным властей, из-за обильных дождей в Иркутской области и таяния снегов в горах повысился уровень воды в Чуне. Дома жителей Октябрьского сельсовета, расположенные на низменной территории, оказались в зоне подтопления.

"Экстренно предпринятые меры по эвакуации позволили спасти жизни людей. Вода продолжает прибывать. Накануне власти района и сельсовет эвакуировали 37 человек, 12 из них поселились в пункте временного размещения (детский сад п. Октябрьский), остальные разошлись по родственникам", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности главы Богучанского района Владимир Саар прервал командировку в Красноярск и срочно выехал в Октябрьский. В настоящее время руководитель района, специалисты администрации района, спасатели и подразделения МВД работают в поселке. Ситуация находится под контролем.