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РИА Новости

В Удмуртии ветеринары выясняют причину массовой гибели пчел на пасеках

08:11
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПчела подлетает к входу в улей на пасеке
Пчела подлетает к входу в улей на пасеке
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Пчела подлетает к входу в улей на пасеке. Архивное фото
УФА, 4 июл - РИА Новости. Ветеринары начали обследовать пасеки в четырех районах Удмуртии, где зафиксирована массовая гибель пчел, сообщает главное управление ветеринарии республики.
"Поступила информация о массовой гибели пчел на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского районов республики. Для уточнения информации служба ветеринарии начала обследование этих пасек. Во время обследований будут отбираться пробы для исключения инфекционных и инвазионных заболеваний",- сообщает управление ветеринарии региона.
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Ведомство призывает пасечников немедленно известить специалистов государственной ветеринарной службы обо всех случаях внезапного падежа, массового заболевания или необычного поведения пчел.
В июне 2019 года подобные случаи были замечены в нескольких других регионах России. Массовая гибель пчел была зафиксирована в Липецкой и Курской областях, начаты соответствующие проверки. По мнению специалистов, основная причина вымирания пчелосемей заключается в несвоевременном информировании пчеловодов о времени, месте и характере химических обработок посевов.
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УдмуртияПроисшествия
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