В Удмуртии ветеринары выясняют причину массовой гибели пчел на пасеках

"Поступила информация о массовой гибели пчел на пасеках Вавожского, Малопургинского, Воткинского и Шарканского районов республики. Для уточнения информации служба ветеринарии начала обследование этих пасек. Во время обследований будут отбираться пробы для исключения инфекционных и инвазионных заболеваний",- сообщает управление ветеринарии региона.

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В июне 2019 года подобные случаи были замечены в нескольких других регионах России. Массовая гибель пчел была зафиксирована в Липецкой и Курской областях, начаты соответствующие проверки. По мнению специалистов, основная причина вымирания пчелосемей заключается в несвоевременном информировании пчеловодов о времени, месте и характере химических обработок посевов.