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РИА Новости

Белоруссия отметила День независимости военным парадом

06:18
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМинск, Белоруссия
Минск, Белоруссия
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Минск, Белоруссия. Архивное фото
МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Общереспубликанская акция "Споем гимн вместе" завершила официальную часть празднования Дня независимости Белоруссии.
Торжественные мероприятия по случаю Дня независимости прошли по всей республике. Они начались утром с возложений официальными делегациями цветов к военным монументам, торжественных шествий и парадов в регионах страны.
Кульминацией празднования стал военный парад в белорусской столице, который начался около стелы "Минск — город-герой". Участие в параде принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В военном параде в Минске были задействованы более 5 тысяч военнослужащих, в составе механизированной колонны - более 280 единиц колесной и гусеничной техники, в составе воздушной части парада - около 50 самолетов и вертолетов военной авиации Белоруссии и России.
В этом году в параде участвовали военнослужащие восьми иностранных государств - России, Китая, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Праздничный салют в Минске
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От России участвовали пеший парадный расчет, представленный личным составом гвардейской Кантемировской танковой дивизии первой гвардейской танковой армии. В составе механизированной колонны от России прошли оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и бронетранспортеры БТР-82А.
В воздушном параде участвовали российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 от бригады армейской авиации Западного военного округа. Также от российской стороны в воздушном параде приняла участие группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, звено фронтовых бомбардировщиков Су-34, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, группа многоцелевых истребителей Су-30СМ и группа самолетов Ту-22М3.
После военного парада минчанам и гостям белорусской столицы был представлен массовый театрализованный эпизод "Беларусь героическая", в котором приняли участие более тысячи человек. Затем присутствовавшие на площадке около стелы "Минск — город-герой" люди вместе исполнили государственный гимн. Массовые исполнения гимна также прошли в регионах страны. После праздничного салюта, который в Минске был дан с шести огневых позиций, начался концерт.
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МинскБелоруссияВ мире
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