Белоруссия отметила День независимости военным парадом

МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Общереспубликанская акция "Споем гимн вместе" завершила официальную часть празднования Дня независимости Белоруссии.

Торжественные мероприятия по случаю Дня независимости прошли по всей республике. Они начались утром с возложений официальными делегациями цветов к военным монументам, торжественных шествий и парадов в регионах страны.

Кульминацией празднования стал военный парад в белорусской столице, который начался около стелы "Минск — город-герой". Участие в параде принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В военном параде в Минске были задействованы более 5 тысяч военнослужащих, в составе механизированной колонны - более 280 единиц колесной и гусеничной техники, в составе воздушной части парада - около 50 самолетов и вертолетов военной авиации Белоруссии и России.

В этом году в параде участвовали военнослужащие восьми иностранных государств - России, Китая, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

От России участвовали пеший парадный расчет, представленный личным составом гвардейской Кантемировской танковой дивизии первой гвардейской танковой армии. В составе механизированной колонны от России прошли оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и бронетранспортеры БТР-82А.

В воздушном параде участвовали российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 от бригады армейской авиации Западного военного округа. Также от российской стороны в воздушном параде приняла участие группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, звено фронтовых бомбардировщиков Су-34, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, группа многоцелевых истребителей Су-30СМ и группа самолетов Ту-22М3.