Спикер Рады: ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборы

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию кандидатом в депутаты в Верховную раду на внеочередных парламентских выборах Андрея Клюева, экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича, и видеоблогера Анатолия Шария, сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

Ранее Парубий обратился к силовым ведомствам с требованием предоставить информацию о месте проживания Клюева и Шария, что позволит ЦИК отменить их регистрацию кандидатами в депутаты Верховной рады.

"Поздравляю! Победа! ЦИК отменил регистрацию Клюева и Шария! После моего утреннего публичного обращения в правоохранительные органы они предоставили документы, которые позволили ЦИК отменить регистрацию Клюева и Шария", - написал Парубий на странице в Facebook

Во вторник Центральная избирательная комиссия по решению суда зарегистрировала Клюева и Шария кандидатами в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду. Ранее им отказали в регистрации, поскольку они не проживали на территории Украины на протяжении последних пяти лет. Условие о проживании в стране на протяжении пяти лет является обязательным для всех кандидатов в депутаты. Против обоих кандидатов на Украине возбуждены уголовные дела.

Клюева на Украине подозревают в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск, однако в марте 2017 года снял с розыска.

Шария подозревают в "грубом нарушении общественного порядка". В частности, в мае 2011 года, считает следствие, журналист применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с посетителем в ресторане в Киеве. Суд в июле 2011 года приступил к рассмотрению этого дела, но в феврале 2012 года оно было приостановлено в связи с объявлением Шария в розыск. В 2018 году рассмотрение дела было возобновлено по просьбе адвоката журналиста.