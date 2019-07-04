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РИА Новости

Спикер Рады: ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборы

03:33
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© YouTube-канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий
© YouTube-канал Анатолий Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию кандидатом в депутаты в Верховную раду на внеочередных парламентских выборах Андрея Клюева, экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича, и видеоблогера Анатолия Шария, сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
Ранее Парубий обратился к силовым ведомствам с требованием предоставить информацию о месте проживания Клюева и Шария, что позволит ЦИК отменить их регистрацию кандидатами в депутаты Верховной рады.
"Поздравляю! Победа! ЦИК отменил регистрацию Клюева и Шария! После моего утреннего публичного обращения в правоохранительные органы они предоставили документы, которые позволили ЦИК отменить регистрацию Клюева и Шария", - написал Парубий на странице в Facebook.
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Вчера, 10:39
Спикер Рады потребовал предоставить данные о месте проживания Шария
Во вторник Центральная избирательная комиссия по решению суда зарегистрировала Клюева и Шария кандидатами в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду. Ранее им отказали в регистрации, поскольку они не проживали на территории Украины на протяжении последних пяти лет. Условие о проживании в стране на протяжении пяти лет является обязательным для всех кандидатов в депутаты. Против обоих кандидатов на Украине возбуждены уголовные дела.
Клюева на Украине подозревают в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск, однако в марте 2017 года снял с розыска.
Шария подозревают в "грубом нарушении общественного порядка". В частности, в мае 2011 года, считает следствие, журналист применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с посетителем в ресторане в Киеве. Суд в июле 2011 года приступил к рассмотрению этого дела, но в феврале 2012 года оно было приостановлено в связи с объявлением Шария в розыск. В 2018 году рассмотрение дела было возобновлено по просьбе адвоката журналиста.
Дарт Вейдер
26 июня, 16:32
Бег по кругу: украинский Дарт Вейдер рвется во властьПолитика на Украине не поменялась. Сменились лишь персонажи. Да и то не все.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Ситуация на УкраинеАндрей ПарубийЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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