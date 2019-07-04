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РИА Новости

Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы войны

03:21
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПартизаны минируют железнодорожные пути под Москвой
Партизаны минируют железнодорожные пути под Москвой
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Партизаны минируют железнодорожные пути под Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В свободном доступе оказались материалы, на которых ранее стоял гриф "секретно". Они касаются партизанского движения и работы подпольных организаций в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941-1942 годах.
"Всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов, раскрывающих новые исторические факты", — рассказали в пресс-службе.
В первые шесть месяцев этого года выставочные проекты, в том числе виртуальные, подготовленные главным архивным управлением Москвы, посетили около семи тысяч человек.
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Великая Отечественная война (1941-1945)МоскваРоссияОбщество
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