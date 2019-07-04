Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы войны

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В свободном доступе оказались материалы, на которых ранее стоял гриф "секретно". Они касаются партизанского движения и работы подпольных организаций в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941-1942 годах.

"Всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов, раскрывающих новые исторические факты", — рассказали в пресс-службе.