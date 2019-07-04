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РИА Новости

В "Нафтогазе" заявили о готовности к переговорам с Россией по газу

00:32
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
ТОРОНТО, 4 июл - РИА Новости. Топ-менеджер "Нафтогаза Украины", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов заявил РИА Новости, что предприятие готово к честным и открытым переговорам с российскими коллегами по вопросу продления контрактов на поставку и транзит газа.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия - Украина - ЕС.
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
00:21
Киев готовится к перебоям с транзитом российского газа
"Наверное (следующие переговоры - ред.), будут после парламентских выборов, российские коллеги заявляли это публично. У меня нет ожиданий. С моей точки зрения, это коммерческие переговоры, и коммерческие переговоры должны проходить между представителями компаний. Коллеги хотят сделать из этого политические переговоры и ставят условия, которые заранее неприемлемы - отказаться от выигрыша в Стокгольме. Мы готовы к честным, открытым переговорам", - сказал собеседник агентства.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины
2 июля, 14:20
Гройсман потребовал у "Нафтогаза" обеспечить транзит в Европу
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