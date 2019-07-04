В "Нафтогазе" заявили о готовности к переговорам с Россией по газу

ТОРОНТО, 4 июл - РИА Новости. Топ-менеджер "Нафтогаза Украины", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов заявил РИА Новости, что предприятие готово к честным и открытым переговорам с российскими коллегами по вопросу продления контрактов на поставку и транзит газа.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия - Украина - ЕС.