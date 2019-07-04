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РИА Новости

Киев готовится к перебоям с транзитом российского газа

00:21
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
ТОРОНТО, 4 июл — РИА Новости. На Украине могут начаться перебои с транзитом российского топлива, заявил топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.

"Мы ожидаем, что будет сбой, <...> который продлится около трех месяцев", — уточнил он на конференции в Торонто.

По его словам, в Киеве считают, что "Россия займет довольно жесткую позицию".
На уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о том, когда могут начаться сложности, топ-менеджер ответил, что речь идет о первом квартале 2020 года.
Фаворов также сообщил, что Киев уведомил своих европейских партнеров о сложившейся ситуации.
"Уровень запасов природного газа "Газпрома" в Европе на 15-16% выше уровня прошлого года. Это явный признак того, что они (Россия. — Прим. ред.) готовятся к перерыву. Это, безусловно, создает проблемы для работы украинской системы", — добавил он.
"Нафтогаз", по его словам, тоже формирует резерв. "В настоящее время уровень наших запасов на 2,5-2,7 миллиарда кубометров выше уровня прошлого года", — рассказал топ-менеджер.
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Ситуация вокруг транзита газа через Украину

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров на эту тему.
В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания не получала от Украины официальных предложений по заключению альтернативных контрактов.
Он также отметил, что "поезд Киева ушел", так как европейское законодательство не позволяет "Нафтогазу" подписать новое соглашение до истечения предыдущего.
Тем не менее Москва готова продлить действующие договоренности в случае их целесообразности, подчеркнул Миллер.
Отвечая на вопрос об истечении сроков действующего контракта по транзиту, глава корпорации пошутил, что 1 января будет Новый год, а значит, "будет весело".
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Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныРоссияУкраинаЭкономика
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Себекхотеп III
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елочка нравится
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