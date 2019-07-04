Дэвид и Виктория Бекхэмы отмечают 20 лет семейной жизни

Однако Бекхэмы не развелись, и в 2005 году у них родился третий сын Круз. В 2007 году Дэвида снова стали обвинять в изменах, ему приписывали связи с Ирмой Ничи, которая, как и Ребекка Лус, сама рассказывала о том, что у нее роман с футболистом. Тогда Виктория, спасая ситуацию, заявляла, что трудности только укрепляют семью.