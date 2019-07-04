Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T07:34Z
https://ria.ru/20190704/1556186184.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155618/40/1556184086_0:68:1841:1103_1036x0_80_0_0_666e9ba950927c6f9e6ff616c9684966.jpg
РИА Новости
Культура

Дэвид и Виктория Бекхэмы отмечают 20 лет семейной жизни

07:34
4271
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Сегодня исполнилось 20 лет со дня свадьбы одной из самых крепких и стильных пар в мире шоу-бизнеса Дэвида и Виктории Бекхэм.
© Depositphotos / s_bukley

В течение 20 последних лет не раз ходили разговоры о разводе Бекхэмов, изменах и проблемах с алкоголем. Каждый раз казалось, что это конец. Однако супруги выдержали все испытания и стали для многих примером для подражания.

Дэвид и Виктория Бекхэм на церемонии вручения наград MTV Movie Awards 2003 в Лос-Анджелесе
1 из 8

В течение 20 последних лет не раз ходили разговоры о разводе Бекхэмов, изменах и проблемах с алкоголем. Каждый раз казалось, что это конец. Однако супруги выдержали все испытания и стали для многих примером для подражания.

© Depositphotos / s_bukley
© Depositphotos / s_bukley

Дэвиду Бекхэму, который в середине 90-х играл в "Манчестер Юнайтед", понравилась солистка группы Spice Girls, которую до того он видел только в клипах. Первая встреча футболиста и певицы произошла на вечеринке после одного из матчей.

Группа Spice Girls
2 из 8

Дэвиду Бекхэму, который в середине 90-х играл в "Манчестер Юнайтед", понравилась солистка группы Spice Girls, которую до того он видел только в клипах. Первая встреча футболиста и певицы произошла на вечеринке после одного из матчей.

© Depositphotos / s_bukley
© Victoria Beckham \ Twitter

Четвертого июля 1999 года влюбленные устроили роскошную свадьбу в Дублине, на которую съехались сотни звездных гостей. Но главным гостем был четырехмесчный Бруклин – первенец Дэвида и Виктории Бекхэм. В 2002 году Виктория родила второго сына, которого назвали Ромео.

Свадьба Виктории и Дэвида Бекхэма. 4 июля 1999
3 из 8

Четвертого июля 1999 года влюбленные устроили роскошную свадьбу в Дублине, на которую съехались сотни звездных гостей. Но главным гостем был четырехмесчный Бруклин – первенец Дэвида и Виктории Бекхэм. В 2002 году Виктория родила второго сына, которого назвали Ромео.

© Victoria Beckham \ Twitter
© Depositphotos / John Hayes/Everett Collection/everett225

Через пять лет после свадьбы, в 2004 году, СМИ писали о том, что футболист изменил супруге с ассистенткой, некой Ребеккой Лус. Потенциальная "разлучница" даже делала официальные заявления, надеясь на скорый развод пары.

Дэвид и Виктория Бекхэм в аэропорту Лос-Анджелеса. 12 июля 2007
4 из 8

Через пять лет после свадьбы, в 2004 году, СМИ писали о том, что футболист изменил супруге с ассистенткой, некой Ребеккой Лус. Потенциальная "разлучница" даже делала официальные заявления, надеясь на скорый развод пары.

© Depositphotos / John Hayes/Everett Collection/everett225
© Depositphotos / s_bukley

Однако Бекхэмы не развелись, и в 2005 году у них родился третий сын Круз. В 2007 году Дэвида снова стали обвинять в изменах, ему приписывали связи с Ирмой Ничи, которая, как и Ребекка Лус, сама рассказывала о том, что у нее роман с футболистом. Тогда Виктория, спасая ситуацию, заявляла, что трудности только укрепляют семью.

Дэвид и Виктория Бекхэм на церемонии вручения 2008 ESPY Awards в Лос-Анджелесе, США. 2016 год
5 из 8

Однако Бекхэмы не развелись, и в 2005 году у них родился третий сын Круз. В 2007 году Дэвида снова стали обвинять в изменах, ему приписывали связи с Ирмой Ничи, которая, как и Ребекка Лус, сама рассказывала о том, что у нее роман с футболистом. Тогда Виктория, спасая ситуацию, заявляла, что трудности только укрепляют семью.

© Depositphotos / s_bukley
© Фото : аккаунт David Beckham в Instagram

Спустя четыре года, в 2011 году у Виктории и Дэвида Бекхэма родилась долгожданная дочь Харпер.

Дэвид Бекхэм с дочерью
6 из 8

Спустя четыре года, в 2011 году у Виктории и Дэвида Бекхэма родилась долгожданная дочь Харпер.

© Фото : аккаунт David Beckham в Instagram
© Фото : страница Дэвида Бекхэма в Instagram

Сейчас семья живет в Лондоне с четырьмя детьми: Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер.

Дэвид и Виктория Бекхэм с семьей
7 из 8

Сейчас семья живет в Лондоне с четырьмя детьми: Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер.

© Фото : страница Дэвида Бекхэма в Instagram
© Фото : страница Виктории Бекхэм в Instagram

Хотя в последнее время было много слухов об их расставании, на фестивале в Гластонбери Дэвид и Виктория, которые на публике обычно не проявляли чувств друг к другу, обнимались, целовались на концерте The Killers, а до того наслаждались отдыхом в Севилье.

Дэвид и Виктория Бекхэм в Севилье
8 из 8

Хотя в последнее время было много слухов об их расставании, на фестивале в Гластонбери Дэвид и Виктория, которые на публике обычно не проявляли чувств друг к другу, обнимались, целовались на концерте The Killers, а до того наслаждались отдыхом в Севилье.

© Фото : страница Виктории Бекхэм в Instagram
3711202
КультураСтиль жизниНовости культурыШоу-бизнесДэвид БекхэмВиктория Бекхэм
Рекомендуем
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
РИА
Новости
Энни Лавгроув в больнице
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Лента
новостей
Чимеевская икона Божией Матери
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии. 3 июля 2019
В Минске во время салюта погибла женщина
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле
В Подмосковье задержали двух фальшивых медработниц
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Российских дипломатов удивила просьба Британии пустить наблюдателей в Крым
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Археологи раскапывают могилу одного из первых филистимлян в Ашкелоне
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Названы простые способы перейти на здоровое питание
Телеведущий Александр Масляков
Компанию Маслякова хотят через суд лишить права на бренд КВН
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
11:00Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму
10:56В ЛНР предостерегли Киев от желания занять участок у Станицы Луганской
10:56Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду
10:54Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
10:44В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки
10:44Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
10:43Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
10:41Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
10:39В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
10:38Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
10:35Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
10:32На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
10:31Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
10:29Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
10:24Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
10:24В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Лента новостейМолния