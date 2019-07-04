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РИА Новости
Туризм

Опрос: пассажиры поездов готовы временно делить нижнюю полку с попутчиком

Вчера, 22:32
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВ поезде дальнего следования
В поезде дальнего следования
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Большинство пассажиров, оплативших нижнюю полку в поезде, не возражают, если попутчик с местом наверху посидит на ней, сообщает Туту.ру.
Эксперты сервиса опросили более 3,7 тысячи россиян и выяснили, готовы ли они делить нижнее место с попутчиком.
Более трети респондентов всегда предлагают соседям с верхней полки посидеть на нижней. Их ответ: "Сам предлагаю им присесть". Почти половина (42%) опрошенных сказали, что не возражают, если другой пассажир посидит на их месте, если они не спят.
Категорически не хотят делить свою полку с другими людьми 12% отвечавших. "Это мое место. Меня раздражает, когда на него садятся чужие", - говорят они.
Если сосед сверху вежливо попросит, то 11% респондентов будут готовы временно уступить часть пространства.
Проводница возле нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
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