Опрос: пассажиры поездов готовы временно делить нижнюю полку с попутчиком

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Большинство пассажиров, оплативших нижнюю полку в поезде, не возражают, если попутчик с местом наверху посидит на ней, сообщает Туту.ру.

Эксперты сервиса опросили более 3,7 тысячи россиян и выяснили, готовы ли они делить нижнее место с попутчиком.

Более трети респондентов всегда предлагают соседям с верхней полки посидеть на нижней. Их ответ: "Сам предлагаю им присесть". Почти половина (42%) опрошенных сказали, что не возражают, если другой пассажир посидит на их месте, если они не спят.

Категорически не хотят делить свою полку с другими людьми 12% отвечавших. "Это мое место. Меня раздражает, когда на него садятся чужие", - говорят они.