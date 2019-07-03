У восточных берегов Камчатки произошло землетрясение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Сейсмическое событие магнитудой 5,4 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в четверг утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 51,8 километра в 102 километрах восточнее поселка Усть-Камачтск", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что энергетический класс сейсмического события составил 11,2.
По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.
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