У восточных берегов Камчатки произошло землетрясение

"Сейсмическое событие магнитудой 5,4 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в четверг утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 51,8 километра в 102 километрах восточнее поселка Усть-Камачтск", - сказал собеседник агентства.