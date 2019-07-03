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РИА Новости

Суд в США отказал наркобарону Коротышке в повторном рассмотрении дела

Вчера, 23:54
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© AP Photo / Mexico's federal governmentНаркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
© AP Photo / Mexico's federal government
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Суд в США отклонил ходатайство защиты наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка о пересмотре дела и проведении нового судебного процесса из-за того, что присяжные якобы следили за новостями о нем и это могло повлиять на их решение, говорится в решении судьи, размещенном в базе судебных документов.
Защита отталкивалась от публикации издания Vice News, однако судья счел, что степень влияния информации из внешних источников на присяжных не была настолько велика, чтобы перевесить месяцы судебных слушаний, где были представлены доказательства и даны показания против Лоэры.
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
4 июня, 09:42
Суд отказал наркобарону Коротышке в смягчении условий содержания в тюрьме
"Соответственно, прошение осужденного о рассмотрении доказательств и новом процессе отклонено", - резюмировал судья.
Защита наркобарона утверждала, что некоторые присяжные нарушили запрет федерального суда для них на прочтение новостей по делу мексиканского наркобарона. Согласно интервью с одним из присяжных, ранее опубликованному изданием Vice News, как минимум пятеро членов суда присяжных читали новости по этому делу.
Коротышка был пойман в начале 2016 года при администрации Энрике Пеньи Ньето, а через год был выдан в США, где сразу несколько штатов предъявляли ему обвинения в поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и организации убийств. Недавно суд Нью-Йорка признал Гусмана виновным по всем 10 предъявленным пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение.
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Хоакин Гусман ЛоэраСШАВ мире
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