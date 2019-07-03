Суд в США отказал наркобарону Коротышке в повторном рассмотрении дела

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Суд в США отклонил ходатайство защиты наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка о пересмотре дела и проведении нового судебного процесса из-за того, что присяжные якобы следили за новостями о нем и это могло повлиять на их решение, говорится в решении судьи, размещенном в базе судебных документов.

Защита отталкивалась от публикации издания Vice News, однако судья счел, что степень влияния информации из внешних источников на присяжных не была настолько велика, чтобы перевесить месяцы судебных слушаний, где были представлены доказательства и даны показания против Лоэры.

"Соответственно, прошение осужденного о рассмотрении доказательств и новом процессе отклонено", - резюмировал судья.

Защита наркобарона утверждала, что некоторые присяжные нарушили запрет федерального суда для них на прочтение новостей по делу мексиканского наркобарона. Согласно интервью с одним из присяжных, ранее опубликованному изданием Vice News, как минимум пятеро членов суда присяжных читали новости по этому делу.