Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пользователи социальных сетей раскритиковали необычный купальный костюм, созданный американским брендом Cult Gaia совместно с бразильским дизайнером Адрианой Дегреас.
Верхняя часть купальника без бретелек сделана из прозрачного материала с темной полоской посередине. Бикини можно приобрести на сайте Cult Gaia за 590 долларов (чуть более 37 тысяч рублей. — Прим. ред.). Дизайнеры охарактеризовали новинку как "оду тропическому сюрреализму".
"Серьезно? Это первоапрельская шутка?" — удивилась sarah_m_batarseh.
"Cult Gaia, я люблю вас, но вы можете сделать что-нибудь покруче", — считает jimenazazueta.
"Какое у него предназначение? Лучше купаться нагишом, чем почти голым", — высказалась hellokanchana.
"Какой смысл в таком бикини, которое еще и стоит больше 300 долларов?" — спрашивает naomivtlburg.
"Мне просто смешно", — написала andreitaf.
"Сделано из той же драгоценной пряжи, что и новое платье короля", — вспомнила известную сказку Ганса Христиана Андерсена mari_hannele.