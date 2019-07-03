Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T02:26Z
https://ria.ru/20190703/1556188112.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155618/65/1556186519_0:606:1024:1182_1036x0_80_0_0_025c4252d73587bc102a16fc2fc34a35.jpg
РИА Новости

Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети

Вчера, 23:38
9088
© Фото : CULT GAIA Купальник на сайте бренда Cult Gaia
Купальник на сайте бренда Cult Gaia
© Фото : CULT GAIA
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пользователи социальных сетей раскритиковали необычный купальный костюм, созданный американским брендом Cult Gaia совместно с бразильским дизайнером Адрианой Дегреас.
Верхняя часть купальника без бретелек сделана из прозрачного материала с темной полоской посередине. Бикини можно приобрести на сайте Cult Gaia за 590 долларов (чуть более 37 тысяч рублей. — Прим. ред.). Дизайнеры охарактеризовали новинку как "оду тропическому сюрреализму".
"Серьезно? Это первоапрельская шутка?" — удивилась sarah_m_batarseh.
"Cult Gaia, я люблю вас, но вы можете сделать что-нибудь покруче", — считает jimenazazueta.
"Какое у него предназначение? Лучше купаться нагишом, чем почти голым", — высказалась hellokanchana.
"Какой смысл в таком бикини, которое еще и стоит больше 300 долларов?" — спрашивает naomivtlburg.
"Мне просто смешно", — написала andreitaf.
"Сделано из той же драгоценной пряжи, что и новое платье короля", — вспомнила известную сказку Ганса Христиана Андерсена mari_hannele.
Индийская актриса и модель Приянка Чопра на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров
8 июня, 17:59
Модель затравили в Сети за откровенное фото без блузки
116413818
Обсудить 8
БразилияСШАВ мире
Рекомендуем
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
РИА
Новости
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" готовится к перебоям с транзитом российского газа через Украину
Энни Лавгроув в больнице
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Бронемашины Брэдли рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
Часть обещанной Трампом бронетехники на 4 июля пришла ржавой и без стволов
Лента
новостей
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Отец сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Кадр из фильма Властелин колец: Братство кольца
Стало известно, кто снимет сериал "Властелин колец"
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Дикий лебедь
Лебедь убил собаку на глазах у хозяина
Смартфон
В Китае на границе в телефоны туристов устанавливают секретное приложение
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
В "Нафтогазе" заявили о готовности к переговорам с Россией по газу
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
Праздничный салют в Минске. Архивное фото
В Минске во время салюта погибла женщина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
01:14Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
01:10В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
01:06В МИД России объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом
Лента новостейМолния