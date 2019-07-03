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РИА Новости

Главу грузинского спецназа отстранили от должности после разгона митинга

Вчера, 23:14
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Директор департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранен от должности до завершения расследования разгона спецназом митинга в центре Тбилиси, сообщило в среду министерство внутренних дел страны.
"До завершения расследования событий 20-21 июня на проспекте Руставели в Тбилиси директору департамента по особым поручениям Георгию Какичашвили временно приостановлены полномочия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.
Ведомство уточняет, что Какичашвили не уволен с занимаемой должности.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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После этого было возбуждено дело о разгоне митинга. Его расследованием занимается генинспекция. Следствие выяснит, было ли превышение полномочий со стороны правоохранителей, принимавших участие в разгоне митинга. В рамках расследования МВД Грузии уже отстранило от службы десять полицейских. Как заявил глава МВД Георгий Гахария, чьей отставки требуют митингующие на протяжении 14 дней, он покинет должность лишь в том случае, если расследование докажет, что полицейские и спецназ превысили полномочия.
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