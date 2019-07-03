Главу грузинского спецназа отстранили от должности после разгона митинга

В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

После этого было возбуждено дело о разгоне митинга. Его расследованием занимается генинспекция. Следствие выяснит, было ли превышение полномочий со стороны правоохранителей, принимавших участие в разгоне митинга. В рамках расследования МВД Грузии уже отстранило от службы десять полицейских. Как заявил глава МВД Георгий Гахария, чьей отставки требуют митингующие на протяжении 14 дней, он покинет должность лишь в том случае, если расследование докажет, что полицейские и спецназ превысили полномочия.