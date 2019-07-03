На Украине восемь горняков присоединились к "подземному" протесту на шахте

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Еще восемь горняков присоединились к акции протеста и отказались подниматься на поверхность на шахте "Горская" в Луганской области Украины в связи с отключением шахты от электроэнергии, всего под землей находятся 20 человек, сообщил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.