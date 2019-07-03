На Украине восемь горняков присоединились к "подземному" протесту на шахте

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Еще восемь горняков присоединились к акции протеста и отказались подниматься на поверхность на шахте "Горская" в Луганской области Украины в связи с отключением шахты от электроэнергии, всего под землей находятся 20 человек, сообщил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Ранее Волынец сообщил, что шахты "Горская" и "Карбонит" госпредприятия "Первомайскуголь" и госпредприятие "Лисичанскуголь" в Луганской области обесточены, на шахте "Горская" под землей остались люди. Сообщалось, что под землей находятся 12 работников.
"На шахте "Горская" госпредприятия "Первомайскуголь" горняки продолжают оставаться под землей на глубине 700 метров. В 18.00 к ним присоединились еще 8 шахтеров, сейчас под землей находятся 20 рабочих", - написал Волынец в Facebook.