Обвиняемому в беспорядках в Тбилиси Мелии надели электронный браслет

ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Оппозиционеру Ники Мелии, которого обвиняют в организации и участии беспорядках на митингах в Тбилиси, надели электронный браслет, сообщило в среду национальное агентство пробации Грузии.

Мелия - лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Политсила была представлена в парламенте в качестве меньшинства. Тбилисский городской суд на прошлой неделе назначил залог в 10,5 тысячи долларов за Мелию. Генеральная прокуратура обвиняет его в организации и участии в беспорядках в ходе акций протеста в Тбилиси. Ведомство ранее обратилось к парламенту с предложением арестовать депутата. Парламент Грузии большинством голосов принял решение удовлетворить требование Генпрокуратуры и приостановить депутатскую неприкосновенность Мелии.

"Сотрудники агентства рассказали Никанору (Ника) Мелия форму и правила использования электронного мониторинга и прикрепили ему браслет", - говорится в заявлении пресс-службы агентства. По данным агентства, при процедуре присутствовали адвокаты оппозиционера.