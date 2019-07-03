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РИА Новости

Обвиняемому в беспорядках в Тбилиси Мелии надели электронный браслет

Вчера, 23:09
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 3 июл - РИА Новости. Оппозиционеру Ники Мелии, которого обвиняют в организации и участии беспорядках на митингах в Тбилиси, надели электронный браслет, сообщило в среду национальное агентство пробации Грузии.
Мелия - лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Политсила была представлена в парламенте в качестве меньшинства. Тбилисский городской суд на прошлой неделе назначил залог в 10,5 тысячи долларов за Мелию. Генеральная прокуратура обвиняет его в организации и участии в беспорядках в ходе акций протеста в Тбилиси. Ведомство ранее обратилось к парламенту с предложением арестовать депутата. Парламент Грузии большинством голосов принял решение удовлетворить требование Генпрокуратуры и приостановить депутатскую неприкосновенность Мелии.
"Сотрудники агентства рассказали Никанору (Ника) Мелия форму и правила использования электронного мониторинга и прикрепили ему браслет", - говорится в заявлении пресс-службы агентства. По данным агентства, при процедуре присутствовали адвокаты оппозиционера.
Мелию обвиняют в организации и участии в беспорядках в Тбилиси перед зданием парламента 20 июня, когда большая толпа участников акции вместе с Мелия пыталась прорвать кордон полицейских и ворваться в здание парламента. После попыток митингующих штурмовать здание парламента правоохранители начали разгон акции, применив резиновые пули, слезоточивый газ и воду. В итоге пострадали около 240 человек, более 300 были задержаны.
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