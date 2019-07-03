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РИА Новости

У ПАСЕ есть ожидания от возвращения России, заявили в Совете Европы

Вчера, 23:04
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
ТОРОНТО, 3 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, однако есть определенные ожидания после восстановления полномочий страны в этой структуре, заявила замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.
"В отношении Российской Федерации есть ряд ожиданий, которые должны быть выполнены. Я не называю это "условиями", поскольку это слово не было использовано, но это сильные ожидания, и они (РФ - ред.) это знают", - сказала она, выступая на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине.
По ее словам, эти ожидания, в частности, связаны с возвратом к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи; шагами по 24 украинских морякам, незаконно пересекшим границу Российской Федерации и впоследствии задержанным; выплатой всех взносов, причитающихся в бюджет Совета Европы.
ПАСЕ ранее приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
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В ходе конференции по Украине, проводимой в канадском Торонто 2-4 июля, премьер-министр страны Джастин Трюдо, а также члены украинской делегации выступили с критикой решения ПАСЕ о восстановлении полномочий России.
Как сообщила РИА Новости Баттаини-Драгони, Россия должна использовать возвращение полномочий в ПАСЕ для восстановления доверия с Европой. Она также выразила надежду на оживление переговоров по урегулированию кризиса на востоке Украины.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
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Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков. Россия предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли не будут уничтожены.
В ответ Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.
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Габриэлла Баттаини-ДрагониПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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