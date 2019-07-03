Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T22:54Z
https://ria.ru/20190703/1556187832.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/21839/16/218391699_0:589:1335:1340_1036x0_80_0_0_3e2b8c234f6b413ef7d7b4ab32c50e8d.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке

Вчера, 22:54
18442
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСберкнижка
Сберкнижка
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Сберкнижка. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о возврате с 2020 года к полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ признает утратившими силу два закона, которые приостановили до 1 января 2022 года действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", необходимого для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке РФ. Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.
Согласно действующему законодательству восстановление сбережений граждан должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора, которая установлена в сумме 464 рубля СССР.
Однако федеральные законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" ежегодно с 2003 года приостанавливается.
Здание Государственной Думы в Москве
21 июня, 13:13
В Госдуму внесли проект о льготах "детям войны" и труженикам тыла
Правительство РФ законопроект не поддерживает, обращая внимание, что, по оценке его разработчиков, ежегодный объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составит не более 1,135 триллиона рублей, при этом источником дополнительного финансирования будут являться увеличившиеся доходы бюджета РФ. Законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" на компенсационные выплаты по дореформенным вкладам предусмотрено по 5,5 миллиардов рублей ежегодно.
Предлагаемый же эсерами размер "ежегодно предусматриваемых бюджетных ассигнований федерального бюджета в 200 раз превышает текущий", отмечается в заключении кабмина. Кроме того, положение о направлении ежегодно на компенсацию дореформенных вкладов из федерального бюджета не менее 2,5% от общего объема данных долговых обязательств, не является предметом регулирования закона "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ", куда оно вносится. Данный вопрос относится к вопросам формирования федерального бюджета и бюджетного процесса, которые регламентируются Бюджетным кодексом, напоминает правительство.
34111110529
Обсудить 3
Сбербанк РоссииГосдума РФРоссияСССРЭкономика
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
РИА
Новости
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Лента
новостей
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Иконка социальной сети Instagram
В работе Instagram произошел сбой
Названы простые способы перейти на здоровое питание
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Дикий лебедь
Лебедь убил собаку на глазах у хозяина
Доллары
От слов к делу: Россия, Китай и Европа исключают доллар из расчетов
Владимир Рязанов
Ограбили и помочились. В Ростове компания мужчин насмерть забила сироту
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
01:14Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
01:10В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
01:06В МИД России объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом
Лента новостейМолния