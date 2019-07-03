Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T22:48Z
https://ria.ru/20190703/1556187649.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155618/18/1556181846_0:306:2993:1990_1036x0_80_0_0_6d96ddc457180cf1a173af64157ba826.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

У СЖР возникли вопросы к судебной системе Украины из-за дела Вышинского

Вчера, 22:48
558
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя затягивание дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил, что у него есть большие вопросы о работе судебной системы на Украине.
Суд в Киеве в среду объявил перерыв до 15 июля в рассмотрении дела Вышинского, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию.
"Возможно, это, конечно, какая-то несогласованность, потому что там с порядком в стране, конечно, есть вопросы, в том числе с работой судебной системы тоже есть большие вопросы", - сказал РИА Новости Соловьев.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
20 июня, 16:33
Путин ответил на вопрос о возможности возвращения Вышинского
1310011
Обсудить 0
Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийСоюз журналистов РоссииРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Дворца Европы в Страсбурге
У ПАСЕ есть ожидания от возвращения России, заявили в Совете Европы
РИА
Новости
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
Бронемашины Брэдли рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
Часть обещанной Трампом бронетехники на 4 июля пришла ржавой и без стволов
Лента
новостей
Энни Лавгроув в больнице
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Смартфон
В Китае на границе в телефоны туристов устанавливают секретное приложение
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Главу грузинского спецназа отстранили от должности после разгона митинга
Купальник на сайте бренда Cult Gaia
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети
Международный аэропорт Триполи
Аэропорт в Триполи заявил об авиаударе
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" готовится к перебоям с транзитом российского газа через Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
В партии Зеленского оценили возможность коалиции с партией Порошенко
Отец сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
В "Нафтогазе" заявили о готовности к переговорам с Россией по газу
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Эксперт объяснил, зачем суд в Киеве затягивает дело Вышинского
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39В КНДР обвинили США в подрыве мирной атмосферы на Корейском полуострове
03:35"Ромир": почти две трети россиян за последний год не брали кредиты
03:34Военсовет Судана и оппозиция договорились по ряду вопросов
03:33Спикер Рады: ЦИК Украины отменил регистрацию Клюева и Шария на выборы
03:30Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
Лента новостейМолния