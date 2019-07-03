У СЖР возникли вопросы к судебной системе Украины из-за дела Вышинского

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя затягивание дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил, что у него есть большие вопросы о работе судебной системы на Украине.

Суд в Киеве в среду объявил перерыв до 15 июля в рассмотрении дела Вышинского, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию.

"Возможно, это, конечно, какая-то несогласованность, потому что там с порядком в стране, конечно, есть вопросы, в том числе с работой судебной системы тоже есть большие вопросы", - сказал РИА Новости Соловьев.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.