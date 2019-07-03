У СЖР возникли вопросы к судебной системе Украины из-за дела Вышинского

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя затягивание дела руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил, что у него есть большие вопросы о работе судебной системы на Украине.
Суд в Киеве в среду объявил перерыв до 15 июля в рассмотрении дела Вышинского, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию.
"Возможно, это, конечно, какая-то несогласованность, потому что там с порядком в стране, конечно, есть вопросы, в том числе с работой судебной системы тоже есть большие вопросы", - сказал РИА Новости Соловьев.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
29 мая, 09:34Незаконное задержание
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.