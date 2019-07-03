Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T22:40Z
https://ria.ru/20190703/1556187438.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155554/40/1555544055_0:139:1839:1173_1036x0_80_0_0_c2b8c19a5a2415745a8c95cae48c15ff.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии при взрыве заминированного мотоцикла погибли несколько человек

Вчера, 22:34
1423
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 3 июл – РИА Новости. На юге Сирии в результате теракта погибли несколько человек, передает государственное агентство SANA.
"Заминированный мотоцикл взорвался на улице Канават в городе Сувейда, есть раненые", - сообщил сирийский телеканал Syria TV.
Пригород Дамаска Дума
2 июня, 23:03
На севере Сирии взорвался заминированный автомобиль, сообщил источник
Первоначально в материале SANA говорилось о четырех погибших, однако позднее агентство удалило эту информацию и сообщило о "нескольких жертвах и раненых".
Губернатор Сувейды Амир аль-Аши сообщил, что теракт произошел в 21:10 по местному времени (совпадает с мск). По его словам, заминированный мотоцикл взорвался на оживленной улице Канават напротив церкви.
"На этой улице всегда много людей", - отметил аль-Аши.
По его словам, жертвами трагедии стали три человека, семеро получили ранения различной степени тяжести.
Это первый теракт в Сувейде в 2019 году. После освобождения города обстановка в городе была относительно спокойной.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
2102159
Обсудить 1
Война в СирииВойна в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
РИА
Новости
Бронемашины Брэдли рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
Часть обещанной Трампом бронетехники на 4 июля пришла ржавой и без стволов
Международный аэропорт Триполи
Аэропорт в Триполи заявил об авиаударе
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Лента
новостей
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" готовится к перебоям с транзитом российского газа через Украину
Отец сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
Ситуация в Сирии
Боевики обстреляли семь населенных пунктов в двух сирийских провинциях
Купальник на сайте бренда Cult Gaia
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети
Энни Лавгроув в больнице
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Суд в Киеве объявил перерыв в деле Вышинского из-за неготовности прокуроров
Археологи раскапывают могилу одного из первых филистимлян в Ашкелоне
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Главу грузинского спецназа отстранили от должности после разгона митинга
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
01:14Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
01:10В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
01:06В МИД России объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом
Лента новостейМолния