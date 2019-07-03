В Сирии при взрыве заминированного мотоцикла погибли несколько человек

ДАМАСК, 3 июл – РИА Новости. На юге Сирии в результате теракта погибли несколько человек, передает государственное агентство SANA . На юге Сирии в результате теракта погибли несколько человек, передает государственное агентство

"Заминированный мотоцикл взорвался на улице Канават в городе Сувейда, есть раненые", - сообщил сирийский телеканал Syria TV

Первоначально в материале SANA говорилось о четырех погибших, однако позднее агентство удалило эту информацию и сообщило о "нескольких жертвах и раненых".

Губернатор Сувейды Амир аль-Аши сообщил, что теракт произошел в 21:10 по местному времени (совпадает с мск). По его словам, заминированный мотоцикл взорвался на оживленной улице Канават напротив церкви.

"На этой улице всегда много людей", - отметил аль-Аши.

По его словам, жертвами трагедии стали три человека, семеро получили ранения различной степени тяжести.