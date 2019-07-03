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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

У погибшего подводника из Брянска остались беременная жена и ребенок

Вчера, 22:31
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БРЯНСК, 3 июл – РИА Новости. Жена уроженца Брянской области Дмитрия Соловьева, погибшего во время пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ в Баренцевом море, ждет второго ребенка, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. В числе погибших – капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Как сообщили в МО РФ, благодаря его грамотным действиям при пожаре в глубоководном аппарате ВМФ России был спасен гражданский специалист.
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Вчера, 20:07
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Отмечается, что сразу после вывода гражданского специалиста из отсека Соловьев задраил люк для нераспространения огня по всему аппарату. Подчеркивается, что затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа.
"В числе погибших - уроженец Брянской области Соловьев Дмитрий Александрович, до призыва он проживал в городе Почепе. Закончил школу имени Некрасова. В 1999 году поступил в морское училище имени Дзержинского. Его супруга Светлана ждет второго ребенка", - сказала собеседница агентства.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныБрянская областьПроисшествия
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