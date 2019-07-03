У погибшего подводника из Брянска остались беременная жена и ребенок

БРЯНСК, 3 июл – РИА Новости. Жена уроженца Брянской области Дмитрия Соловьева, погибшего во время пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ в Баренцевом море, ждет второго ребенка, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. В числе погибших – капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Как сообщили в МО РФ, благодаря его грамотным действиям при пожаре в глубоководном аппарате ВМФ России был спасен гражданский специалист.

Отмечается, что сразу после вывода гражданского специалиста из отсека Соловьев задраил люк для нераспространения огня по всему аппарату. Подчеркивается, что затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа.