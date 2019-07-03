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РИА Новости

В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека

Вчера, 22:27
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребёнок, пострадали в Москве из-за непогоды, все они госпитализированы в городские больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Ранее МЧС РФ предупредило, что 3 июля местами на территории Москвы ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. Москвичам рекомендовали парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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"В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что все пострадавшие госпитализированы в городские больницы в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет.
"Один человек уже выписан. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме", - добавили в пресс-службе.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
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