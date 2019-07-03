В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека

Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребёнок, пострадали в Москве из-за непогоды, все они госпитализированы в городские больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Ранее МЧС РФ предупредило, что 3 июля местами на территории Москвы ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. Москвичам рекомендовали парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

"В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились 4 человека, в том числе один ребенок", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что все пострадавшие госпитализированы в городские больницы в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет.