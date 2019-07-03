Два погибших моряка-подводника были выпускниками севастопольского училища

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Моряки-подводники, капитаны 1 ранга Владимир Абанкин и Андрей Воскресенский, погибшие в глубоководном исследовательском аппарате ВМФ РФ в Баренцевом море, учились ранее в Севастопольском высшем военно-морском инженерном училище (СВВМИУ), сообщается на сайте общественной организации выпускников учебного заведения.

Минобороны РФ обнародовало имена 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ, список опубликован в среду на сайте ведомства.

"Члены союза, выпускники и ветераны СВВМИУ, потрясены гибелью лучших моряков, специалистов Военно-морского флота Отечества. Ветераны-гидронавты союза с особой болью воспринимают гибель своих учеников-последователей исследования Мирового океана и защиты глубоководных рубежей Родины. Среди погибших два выпускника Севастопольского ВВМИУ: капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович (3-ий факультет, выпуск 1991 года); капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович (3-ий факультет, выпуск 1994 года)", - сообщается на сайте.

Союз выпускников училища выразил искренние соболезнования родным и близким погибших подводников.