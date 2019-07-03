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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Два погибших моряка-подводника были выпускниками севастопольского училища

Вчера, 22:24
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Моряки-подводники, капитаны 1 ранга Владимир Абанкин и Андрей Воскресенский, погибшие в глубоководном исследовательском аппарате ВМФ РФ в Баренцевом море, учились ранее в Севастопольском высшем военно-морском инженерном училище (СВВМИУ), сообщается на сайте общественной организации выпускников учебного заведения.
Минобороны РФ обнародовало имена 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ, список опубликован в среду на сайте ведомства.
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Вчера, 20:07
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
"Члены союза, выпускники и ветераны СВВМИУ, потрясены гибелью лучших моряков, специалистов Военно-морского флота Отечества. Ветераны-гидронавты союза с особой болью воспринимают гибель своих учеников-последователей исследования Мирового океана и защиты глубоководных рубежей Родины. Среди погибших два выпускника Севастопольского ВВМИУ: капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович (3-ий факультет, выпуск 1991 года); капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович (3-ий факультет, выпуск 1994 года)", - сообщается на сайте.
Союз выпускников училища выразил искренние соболезнования родным и близким погибших подводников.
Сергей Шойгу
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Шойгу рассказал, как моряки-подводники спасли гражданского
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныСевастопольРоссияБезопасность
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