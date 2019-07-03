Борис Корчевников объяснил резкий набор веса

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Телеведущий и гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников в эфире программы Телеведущий и гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников в эфире программы "Судьба человека" рассказал о причинах резкого набора веса.

Гостьей выпуска стала актриса Александра Яковлева, которая в настоящее время борется с раком груди. Артистка отметила, что в интернете часто появляется недостоверная информация о ее состоянии, не подкрепленная никакими фактами.

Корчевников, в свою очередь, заявил, что тоже столкнулся с подобной проблемой. По словам журналиста, за последние месяцы он набрал лишние килограммы, "потому что тоже лечился". При этом в социальных сетях стали появляться язвительные комментарии по поводу его внешнего вида.

"Мне доводилось иногда прочитывать или слышать, как я отъелся, разжирел, и очень много недоброго всего. Но мне тогда хватало сил, как вам, вот к этому всему относиться с улыбкой", — подчеркнул он.

Корчевников добавил, что болезнь уже позади и он идет на поправку.