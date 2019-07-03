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РИА Новости

Борис Корчевников объяснил резкий набор веса

Вчера, 22:20
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© ФотоКадр из программы "Судьба человека" с Александрой Яковлевой
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
© Фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Телеведущий и гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников в эфире программы "Судьба человека" рассказал о причинах резкого набора веса.
Гостьей выпуска стала актриса Александра Яковлева, которая в настоящее время борется с раком груди. Артистка отметила, что в интернете часто появляется недостоверная информация о ее состоянии, не подкрепленная никакими фактами.
Корчевников, в свою очередь, заявил, что тоже столкнулся с подобной проблемой. По словам журналиста, за последние месяцы он набрал лишние килограммы, "потому что тоже лечился". При этом в социальных сетях стали появляться язвительные комментарии по поводу его внешнего вида.
"Мне доводилось иногда прочитывать или слышать, как я отъелся, разжирел, и очень много недоброго всего. Но мне тогда хватало сил, как вам, вот к этому всему относиться с улыбкой", — подчеркнул он.
Корчевников добавил, что болезнь уже позади и он идет на поправку.
В 2015 году журналист перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, затронувшей слуховой нерв.
Борис Корчевников
28 июня, 13:07
Гендиректор "Спаса" Борис Корчевников стал членом Общественной палаты
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Борис КорчевниковОбщество
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