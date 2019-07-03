Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом, пишет Daily Mail.

Энни Лавгроув обратилась к врачам после того, как у нее во рту появились язвы, а на теле – синяки. Специалисты диагностировали у нее воспаление миндалин и прописали ей лекарства от тонзиллита. Однако на следующий день у девушки подскочила температура, и ее экстренно госпитализировали.

Сначала врачи решили, что у пациентки лейкемия. Однако анализы указали на редкую болезнь – апластическую анемию, поражающую костный мозг и мешающую организму производить достаточное количество клеток крови. Без лечения больные тяжелыми формами этого заболевания могут погибнуть в течение нескольких месяцев, однако при своевременном адекватном лечении прогноз достаточно хороший.

Девушке сделали 50 переливаний крови. Но врачи пришли к выводу, что единственной надеждой на спасение является пересадка костного мозга. На помощь пришла младшая сестра Лавгроув, согласившаяся стать донором. Операция прошла успешно. Сейчас пациентка идет на поправку.

"Надеюсь, когда мои анализы крови придут в норму, я снова смогу вести нормальную жизнь", – призналась Лавгроув.