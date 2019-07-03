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РИА Новости

Ookla: по итогам I и II кв "МегаФон" признан самым быстрым оператором в РФ

Вчера, 22:09
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип оператора мобильной связи "Мегафон"
Логотип оператора мобильной связи Мегафон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Международное исследовательское агентство Ookla®назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России, говорится в пресс-релизе "Мегафона".
Об этом свидетельствуют более 8,4 миллиона замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за I и II кварталы 2019 года.
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По данным компании Ookla, Мегафон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных - 11,88 Мбит/с. Независимое исследование проводится ежегодно по всему миру: в России результаты основаны на более чем 8,438 миллиона замеров скорости, проведенных в первом полугодии 2019 года на 1,64 миллиона уникальных мобильных устройств россиян с использованием приложения Speedtest®.
Высокая скорость мобильного интернета позволяет абонентам быстрее скачивать и слушать онлайн-музыку, видео, фото, общаться в интернете и передавать друг другу файлы любого объема.
Ookla уже третий год подряд называет МегаФон компанией с самым быстрым мобильным интернетом России.
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При этом, говорится в пресс-релизе, для абонентов важна не только высокая скорость при загрузке, но и доступность услуги, а значит площадь покрытия сети в том месте, где клиент пользуется своим гаджетом.
Как отмечается в сообщении оператора, по данным Роскомнадзора, число базовых станций компании превышает 238 тысяч, это наилучший результат среди всех мобильных операторов страны. В течение 2019 года число базовых станций связи стандарта 4G/ LTE у МегаФона увеличилось на 12% до 98111, интернет 4G/LTE сегодня доступен в 83 регионах России.
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"Последние годы мы наблюдаем настоящий бум использования мобильного интернета – этому способствует как общее развитие популярных интернет-сервисов и нового мобильного контента, так и появление новых выгодных тарифов для абонентов. Сегодня клиент Мегафона в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости мобильного интернета и наилучшего качества связи для наших клиентов Мегафон ежегодно инвестирует значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети. Награда международной компании Ookla за самый быстрый мобильный интернет в России наглядно подтверждает лидерство МегаФона, при этом данные исследования основаны на реальных замерах, которые проводят тысячи абонентов всех сотовых операторов страны", - заявил коммерческий директор Мегафона Влад Вольфсон, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Компания Ookla, создатель сервиса Speedtest, является одним из мировых лидером в области тестирования и анализа интернета.
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МегафонРоссияНовости компаний - Экономика
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