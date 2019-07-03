В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Сбои в What'sApp, Instagram и Facebook начались около шести вечера по Москве. Технические неполадки зафиксировали в России и некоторых европейских странах.
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Более 90 процентов пользователей What'sApp не смогли подключиться к серверу, у шести процентов некорректно отображался сайт, а один процент пользователей жаловались на проблему с авторизацией.
Более 80 пользователей Instagram испытали трудности при загрузке, девять процентов рассказали о проблемах со входом, а для семи процентов пользователей сайт был недоступен.
Более 80 процентов пользователей Facebook не смогли зайти на сайт, а 17 процентов – авторизоваться в социальной сети.
Возможные причины сбоев прокомментировал в беседе с RT руководитель направления аутсорсинга вычислительных инфраструктур IT-компании КРОК Ренат Сайфутдинов.
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По его словам, среди наиболее распространенных причин можно назвать проблемы с работоспособностью дата-центров, например связанные с инженерными системами или недостаточным резервированием.
Сайфутдинов подчеркнул, что часто причиной подобных неполадок могут стать выход из строя оборудования или программные сбои, вирусные и DDoS-атаки.
Чтобы избежать подобных проблем, специалист посоветовал создать резервную площадку для переключения нагрузки и стабильной работы сервисов.
"Также для обеспечения катастрофоустойчивости можно использовать облачный сервис", — сказал он.