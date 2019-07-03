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РИА Новости

МИД назвал углубление сотрудничества Грузии с НАТО угрозой безопасности

Вчера, 21:53
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Углубление сотрудничества Грузии с НАТО в Москве, Сухуме и Цхинвале считают реальной угрозой региональной безопасности, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
"К сожалению, на встрече вновь было констатировано отсутствие возможности для возобновления в ближайшее время работы над заявлением о неприменении силы. Российская, абхазская и югоосетинская делегации выразили готовность продолжать добиваться принятия соответствующего документа, имеющего ключевое значение для обеспечения прочного мира на Южном Кавказе", - говорится в комментарии.
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Кроме того, "было подчеркнуто, что углубление сотрудничества Грузии с НАТО на фоне недружественной риторики Тбилиси воспринимается в Москве, Сухуме и Цхинвале как реальная угроза региональной безопасности".
"Ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией всеми участниками встречи, кроме грузинской делегации, была признана в целом стабильной и управляемой", - сказано в комментарии.
Отмечается, что участники Женевских дискуссий "подтвердили настрой на дальнейший поиск путей решения гуманитарных задач, в том числе в сфере экологической безопасности, охраны культурного наследия, поиска лиц, пропавших без вести, образования, совместного водопользования".
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Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.
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МИД РФНАТОРоссияГрузияБезопасностьВ мире
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