МИД назвал углубление сотрудничества Грузии с НАТО угрозой безопасности

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Углубление сотрудничества Грузии с НАТО в Москве, Сухуме и Цхинвале считают реальной угрозой региональной безопасности, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.

"К сожалению, на встрече вновь было констатировано отсутствие возможности для возобновления в ближайшее время работы над заявлением о неприменении силы. Российская, абхазская и югоосетинская делегации выразили готовность продолжать добиваться принятия соответствующего документа, имеющего ключевое значение для обеспечения прочного мира на Южном Кавказе", - говорится в комментарии.

Кроме того, "было подчеркнуто, что углубление сотрудничества Грузии с НАТО на фоне недружественной риторики Тбилиси воспринимается в Москве, Сухуме и Цхинвале как реальная угроза региональной безопасности".

"Ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией всеми участниками встречи, кроме грузинской делегации, была признана в целом стабильной и управляемой", - сказано в комментарии.

Отмечается, что участники Женевских дискуссий "подтвердили настрой на дальнейший поиск путей решения гуманитарных задач, в том числе в сфере экологической безопасности, охраны культурного наследия, поиска лиц, пропавших без вести, образования, совместного водопользования".